鉅亨速報 - Factset 最新調查：Realty Income Corp.(O-US)EPS預估下修至1.27元，預估目標價為59.00元。
鉅亨網新聞中心 2024-07-04 12:15
根據FactSet最新調查，共5位分析師，對Realty Income Corp.(O-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.31元下修至1.27元，其中最高估值1.42元，最低估值1.03元，預估目標價為59.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|1.42(1.68)
|1.72
|1.99
|最低值
|1.03(1.03)
|1.25
|1.3
|平均值
|1.26(1.33)
|1.54
|1.67
|中位數
|1.27(1.31)
|1.58
|1.71
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|52.88億
|58.76億
|59.40億
|63.53億
|最低值
|44.29億
|44.70億
|45.20億
|63.53億
|平均值
|49.28億
|52.30億
|53.57億
|63.53億
|中位數
|48.99億
|51.95億
|54.26億
|63.53億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|1.38
|1.14
|0.87
|1.42
|1.26
|營業收入
|14.88億
|16.40億
|20.85億
|33.43億
|40.95億
詳細資訊請看美股內頁：
Realty Income Corp.(O-US)
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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