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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Realty Income Corp.(O-US)EPS預估下修至1.27元，預估目標價為59.00元。

鉅亨網新聞中心 2024-07-04 12:15

根據FactSet最新調查，共5位分析師，對Realty Income Corp.(O-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.31元下修至1.27元，其中最高估值1.42元，最低估值1.03元，預估目標價為59.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年
最高值1.42(1.68)1.721.99
最低值1.03(1.03)1.251.3
平均值1.26(1.33)1.541.67
中位數1.27(1.31)1.581.71

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值52.88億58.76億59.40億63.53億
最低值44.29億44.70億45.20億63.53億
平均值49.28億52.30億53.57億63.53億
中位數48.99億51.95億54.26億63.53億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS1.381.140.871.421.26
營業收入14.88億16.40億20.85億33.43億40.95億

詳細資訊請看美股內頁：
Realty Income Corp.(O-US)

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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美股市場預估EPSO

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