盤中速報 - 錸寶(8104)急拉3.17%報54.6元，成交14,854張
鉅亨網新聞中心 2024-07-04 09:46
錸寶(8104-TW)近5分K漲速3.17%，04日09:46報54.6元，成交14,854張，今日漲幅為6.64％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
錸寶(8104-TW)近5日股價上漲33.16%，所屬產業為光電業，相關光 電 業上漲1.06%。集中市場加權指數上漲0.81%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-2,376 張
- 外資買賣超：-2,480 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+104 張
- 融資增減：+3,884 張
- 融券增減：+419 張
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