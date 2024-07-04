盤中速報 - 錸寶(8104)大漲7.42%，報55元
鉅亨網新聞中心 2024-07-04 09:46
錸寶(8104-TW)04日09:46股價上漲3.8元，報55.0元，漲幅7.42%，成交13,622張。
錸寶(8104-TW)所屬產業為光電業，主要業務為有機電激發光顯示器〈OLED〉之製造加工及買賣業務。
近5日股價上漲33.16%，集中市場加權指數上漲0.81%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-2,376 張
- 外資買賣超：-2,480 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+104 張
- 融資增減：+3,884 張
- 融券增減：+419 張
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