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鉅亨速報

盤中速報 - 錸寶(8104)大漲7.42%，報55元

鉅亨網新聞中心 2024-07-04 09:46

錸寶(8104-TW)04日09:46股價上漲3.8元，報55.0元，漲幅7.42%，成交13,622張。

錸寶(8104-TW)所屬產業為光電業，主要業務為有機電激發光顯示器〈OLED〉之製造加工及買賣業務。

近5日股價上漲33.16%，集中市場加權指數上漲0.81%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-2,376 張
  • 外資買賣超：-2,480 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+104 張
  • 融資增減：+3,884 張
  • 融券增減：+419 張

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