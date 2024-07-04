盤中速報 - 力新(5202)股價拉至漲停，漲停價23.0元，成交4,663張
鉅亨網新聞中心 2024-07-04 09:47
力新(5202-TW)04日09:47上漲2.05元，股價漲停報23.0元，委買1,111,000張，成交4,663張。
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近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+204 張
- 外資買賣超：+204 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：0 張
- 融資增減：+202 張
- 融券增減：0 張
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