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鉅亨速報

盤中速報 - 力新(5202)股價拉至漲停，漲停價23.0元，成交4,663張

鉅亨網新聞中心 2024-07-04 09:47

力新(5202-TW)04日09:47上漲2.05元，股價漲停報23.0元，委買1,111,000張，成交4,663張。

主要業務為AI-OCR智慧內容辨識擷取服務。OA雲端辦公室協同管理。所屬產業為資訊服務業，相關資訊服務類指數近5日上漲1.65%。

力新(5202-TW)近5日股價下跌0.95%，櫃買市場加權指數上漲2.02%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+204 張
  • 外資買賣超：+204 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：0 張
  • 融資增減：+202 張
  • 融券增減：0 張

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