盤中速報 - 錸寶(8104)股價拉至漲停，漲停價56.3元，成交14,757張
鉅亨網新聞中心 2024-07-04 09:46
錸寶(8104-TW)04日09:46上漲5.1元，股價漲停報56.3元，委買2張、委賣510張，成交14,757張。
主要業務為有機電激發光顯示器〈OLED〉之製造加工及買賣業務。所屬產業為光電業，相關光 電 業近5日上漲1.06%。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-2,376 張
- 外資買賣超：-2,480 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+104 張
- 融資增減：+3,884 張
- 融券增減：+419 張
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