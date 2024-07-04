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鉅亨速報

盤中速報 - 欣巴巴(9906)大漲7.09%，報96.7元

鉅亨網新聞中心 2024-07-04 09:34

欣巴巴(9906-TW)04日09:33股價上漲6.4元，報96.7元，漲幅7.09%，成交454張。

欣巴巴(9906-TW)所屬產業為建材營造業，主要業務為委託營造廠商興建商業大樓及國民住宅出租、出售業務。室內裝潢設計施工承包業務。其他。

近5日股價上漲1.12%，集中市場加權指數上漲0.81%，股價波動與大盤表現同步。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+142 張
  • 外資買賣超：+137 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+5 張
  • 融資增減：+47 張
  • 融券增減：-16 張

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