盤中速報 - 食品工業類股表現強勁，漲幅2.11%，總成交額8.58億
鉅亨網新聞中心 2024-07-04 11:34
台股今日食品工業類股表現強勁，04日11:34相關指數上漲2.11%，總成交額8.58億元，大盤占比0.24%。
該產業上漲家數14、下跌家數7、平盤家數2。領漲個股福懋油(1225-TW)04日11:33股價上漲11元，報123.5元，漲幅9.78%。
食品工業近5日上漲0%，集中市場加權指數上漲0.81%，產業指數波動與大盤表現同步。
產業指數績效
|漲跌幅
|食品工業
|集中市場加權指數
|近一週
|0.0%
|+0.81%
|近一月
|+2.49%
|+7.59%
|近三月
|+7.26%
|+13.94%
|近六月
|+10.52%
|+31.97%
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