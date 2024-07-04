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鉅亨速報

盤中速報 - 食品工業類股表現強勁，漲幅2.11%，總成交額8.58億

鉅亨網新聞中心 2024-07-04 11:34

台股今日食品工業類股表現強勁，04日11:34相關指數上漲2.11%，總成交額8.58億元，大盤占比0.24%。

該產業上漲家數14、下跌家數7、平盤家數2。領漲個股福懋油(1225-TW)04日11:33股價上漲11元，報123.5元，漲幅9.78%。

食品工業近5日上漲0%，集中市場加權指數上漲0.81%，產業指數波動與大盤表現同步。

產業指數績效

漲跌幅 食品工業 集中市場加權指數
近一週 0.0% +0.81%
近一月 +2.49% +7.59%
近三月 +7.26% +13.94%
近六月 +10.52% +31.97%

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台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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集中市場加權指數23522.531.51%
福懋油123.59.78%

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