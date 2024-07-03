〈國泰永續金融論壇〉蔡宏圖：淨零轉型是持久戰 聚焦能源、資金2大關鍵

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-07-03 18:01

國泰金 (2882-TW) 連續 8 年舉辦永續金融暨氣候變遷高峰論壇，今年論壇以「淨零轉型競爭力」為主題，聚焦全球氣候金融的發展、能源轉型及產業轉型。國泰金董事長蔡宏圖指出，本屆吸引超過 4800 人參與，匯聚國內外產官學界重量級人士，所代表的企業在台股市值占比達 82%、碳排占比 54%，強調淨零轉型是一場持久戰，「能源」跟「資金」是重要關鍵，需要金融生態圈與產業鏈企業投入資源攜手達成。

蔡宏圖開幕致詞表示，國泰從 2017 年首度舉辦「氣候變遷圓桌論壇」起，每年都在思考如何發揮更大的影響力，八年來持續將國際重要趨勢，從氣候變遷到水資源、生物多樣性、自然資本等帶進論壇，希望作為產官學對話的平台，促進各界交流。

蔡宏圖強調，淨零轉型是一場持久戰，考驗企業的決心，因為各個區域、各個國家所面臨的挑戰與情形不盡相同，所以非常需要金融生態圈及產業界一起來投入資源，必須構建高效率、永續資金與技術的完整體系，來提升競爭力。

金管會副主委陳彥良談及綠色供應鏈，台灣相較於新加坡、香港等國家地區，他們以金融為核心，但沒有產業，而台灣具有產業的利基，發展就會向上，舉例來說，核准保險業資金投資綠能電廠金額達 176.6 億元，永續相關債券已發行 185 檔，ESG 相關基金也有 46 檔，促使投資人陸續將 ESG 標的納入資產配置當中。

站在主管機關立場，陳彥良引述《孫子兵法》所云：「善戰者，求之於勢，不責於人」。他說，在淨零轉型過程中，每個人都是重要的「螺絲釘」，我們不會去苛責，但要把握有利的「態勢」，台灣有產業、有金融、有制度，是有可能彎道超車的，在面對氣候變遷的狀況下，相信大家共同努力，一定可以重塑經濟、社會、環境整體向上。