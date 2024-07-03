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鉅亨速報

盤後速報 - 信昌電(6173)下週(7月10日)除息1.21元，預估參考價51.69元

鉅亨網新聞中心 2024-07-03 17:06

信昌電(6173-TW)下週(7月10日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.21元。

以今日(7月3日)收盤價52.90元計算，預估參考價為51.69元，息值合計為1.21元，股息殖利率2.28%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月3日)收盤價做計算，僅提供參考）

信昌電(6173-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為晶片電容、晶片電阻、介電瓷粉、電感。近5日股價下跌5.44%，櫃買市場加權指數上漲2.93%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/10 52.90 1.2056 2.28% 0.0
2023/07/20 42.2 1.2056 2.86% 0.0
2022/07/12 38.65 2.0093 5.2% 0.0
2021/07/28 73.4 2.0093 2.74% 0.0
2020/07/14 55.1 1.8 3.27% 0.0

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