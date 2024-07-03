盤後速報 - 信昌電(6173)下週(7月10日)除息1.21元，預估參考價51.69元
鉅亨網新聞中心 2024-07-03 17:06
信昌電(6173-TW)下週(7月10日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.21元。
以今日(7月3日)收盤價52.90元計算，預估參考價為51.69元，息值合計為1.21元，股息殖利率2.28%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月3日)收盤價做計算，僅提供參考）
信昌電(6173-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為晶片電容、晶片電阻、介電瓷粉、電感。近5日股價下跌5.44%，櫃買市場加權指數上漲2.93%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/10
|52.90
|1.2056
|2.28%
|0.0
|2023/07/20
|42.2
|1.2056
|2.86%
|0.0
|2022/07/12
|38.65
|2.0093
|5.2%
|0.0
|2021/07/28
|73.4
|2.0093
|2.74%
|0.0
|2020/07/14
|55.1
|1.8
|3.27%
|0.0
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