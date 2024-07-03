盤後速報 - 陸海(5603)下週(7月10日)除息1.2元，預估參考價26.5元
鉅亨網新聞中心 2024-07-03 17:06
陸海(5603-TW)下週(7月10日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.2元。
以今日(7月3日)收盤價27.70元計算，預估參考價為26.5元，息值合計為1.2元，股息殖利率4.33%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月3日)收盤價做計算，僅提供參考）
陸海(5603-TW)所屬產業為航運業，主要業務為貨櫃運輸。重機件運輸。近5日股價上漲9.66%，櫃買市場加權指數上漲2.93%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/10
|27.70
|1.2
|4.33%
|0.0
|2023/08/28
|20.75
|1.0
|4.82%
|0.0
|2022/08/29
|46.8
|4.0
|8.55%
|3.0
|2021/09/28
|31.95
|1.0
|3.13%
|0.3
|2018/08/28
|11.6
|0.6
|5.17%
|0.0
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