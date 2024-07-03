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鉅亨速報

盤後速報 - 陸海(5603)下週(7月10日)除息1.2元，預估參考價26.5元

鉅亨網新聞中心 2024-07-03 17:06

陸海(5603-TW)下週(7月10日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.2元。

以今日(7月3日)收盤價27.70元計算，預估參考價為26.5元，息值合計為1.2元，股息殖利率4.33%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月3日)收盤價做計算，僅提供參考）

陸海(5603-TW)所屬產業為航運業，主要業務為貨櫃運輸。重機件運輸。近5日股價上漲9.66%，櫃買市場加權指數上漲2.93%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/10 27.70 1.2 4.33% 0.0
2023/08/28 20.75 1.0 4.82% 0.0
2022/08/29 46.8 4.0 8.55% 3.0
2021/09/28 31.95 1.0 3.13% 0.3
2018/08/28 11.6 0.6 5.17% 0.0

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