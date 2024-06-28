盤中速報 - 永信建(5508)大漲7.01%，報252元
鉅亨網新聞中心 2024-07-02 10:37
永信建(5508-TW)02日10:37股價上漲16.5元，報252.0元，漲幅7.01%，成交5,117張。
永信建(5508-TW)所屬產業為建材營造業，主要業務為委託營造廠商興建國民住宅及商業大樓出租出售業務。有關建築材料買賣(期貨除外)。有關室內裝潢之設計及施工業務。
近5日股價上漲11.88%，櫃買市場加權指數上漲2.99%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+1,681 張
- 外資買賣超：+1,532 張
- 投信買賣超：+80 張
- 自營商買賣超：+69 張
- 融資增減：-4 張
- 融券增減：-27 張
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