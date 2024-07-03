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鉅亨速報

盤後速報 - 新門(5432)下週(7月10日)除息1元，預估參考價295.0元

鉅亨網新聞中心 2024-07-03 17:05

新門(5432-TW)下週(7月10日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1元。

以今日(7月3日)收盤價296.00元計算，預估參考價為295.0元，息值合計為1.0元，股息殖利率0.34%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月3日)收盤價做計算，僅提供參考）

新門(5432-TW)所屬產業為綠能環保，主要業務為LCD模組。近5日股價上漲12.76%，櫃買市場加權指數上漲2.93%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/10 296.00 1.0 0.34% 0.0
2023/07/10 33.6 1.0 2.98% 0.0
2019/07/01 19.15 0.5 2.61% 0.0
2008/08/29 9.3000002 0.5 5.38% 0.0
2007/08/10 23.799999 0.3 1.26% 0.0

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