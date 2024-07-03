盤後速報 - 新門(5432)下週(7月10日)除息1元，預估參考價295.0元
鉅亨網新聞中心 2024-07-03 17:05
新門(5432-TW)下週(7月10日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1元。
以今日(7月3日)收盤價296.00元計算，預估參考價為295.0元，息值合計為1.0元，股息殖利率0.34%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月3日)收盤價做計算，僅提供參考）
新門(5432-TW)所屬產業為綠能環保，主要業務為LCD模組。近5日股價上漲12.76%，櫃買市場加權指數上漲2.93%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/10
|296.00
|1.0
|0.34%
|0.0
|2023/07/10
|33.6
|1.0
|2.98%
|0.0
|2019/07/01
|19.15
|0.5
|2.61%
|0.0
|2008/08/29
|9.3000002
|0.5
|5.38%
|0.0
|2007/08/10
|23.799999
|0.3
|1.26%
|0.0
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