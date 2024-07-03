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鉅亨速報

盤後速報 - 台星科(3265)下週(7月10日)除息4.8元，預估參考價136.7元

鉅亨網新聞中心 2024-07-03 17:05

台星科(3265-TW)下週(7月10日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利4.8元。

以今日(7月3日)收盤價141.50元計算，預估參考價為136.7元，息值合計為4.8元，股息殖利率3.39%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月3日)收盤價做計算，僅提供參考）

台星科(3265-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為積體電路,IC 及其測試機組之研發及測試。資訊軟體服務業。電子零組件製造業。近5日股價上漲2.21%，櫃買市場加權指數上漲2.93%，股價波動與大盤表現同步。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/10 141.50 4.8 3.39% 0.0
2023/07/12 78.9 5.0 6.34% 0.0
2022/07/12 45.7 2.3 5.03% 0.0
2021/07/29 29.75 1.2294 4.13% 0.0
2020/07/28 25.5 1.5 5.88% 0.0

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