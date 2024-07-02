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鉅亨速報

盤中速報 - 台星科(3265)大漲7.25%，報140.5元

鉅亨網新聞中心 2024-07-02 12:39

台星科(3265-TW)02日12:39股價上漲9.5元，報140.5元，漲幅7.25%，成交2,136張。

台星科(3265-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為積體電路,IC 及其測試機組之研發及測試。資訊軟體服務業。電子零組件製造業。

近5日股價下跌7.42%，櫃買市場加權指數上漲2.99%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-1,339 張
  • 外資買賣超：-1,269 張
  • 投信買賣超：-15 張
  • 自營商買賣超：-55 張
  • 融資增減：+126 張
  • 融券增減：-29 張

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