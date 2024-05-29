【量大強漲股整理】黃仁勳來台 AI股再度聚焦，機器人、散熱、AIPC， 誰最有潛力？?
鉅亨研報 2024-05-29 17:13
加權指數，今日開低走低，終場下跌 195.91 點，收在 21662.5 點，成交量 4696 億。
觀察三大法人今天籌碼動向，外資賣超 274.85 億，投信賣超 7.01 億，自營商賣超 11.1 億，三大法人合計賣超 292.96 億。
美股四大指數漲跌互見，道瓊下跌 0.55%，標普 500 指數上漲 0.02%，納指上漲 0.59%，費半上漲 1.86%；美國 5 月經濟評議會消費者信心指數報 102.0，遠遠高於市場預期 95.9，顯示消費者對商業狀況與就業市場看法逐漸樂觀；美股交易結算周期開始從 T+2 縮短至 T+1，即投資人當天賣出的股票，在交易後一個工作日就能結算，華爾街時隔一世紀後重返 T+1 時代，預計將促使資金流動更為迅速，有助於提升金融市場的穩定性；台股在連續創高後，在權值股拉回影響下，今天修正整理，指數終場下跌 195.91 點，收在 21662.50 點，跌破 5 日線約 21699 點，成交值新台幣 4695.98 億元，今日拉回震盪量縮，多頭氣勢仍強，預期短線整理過後，有望繼續上攻，挑戰 22000 大關。
權值股方面，(2330-TW)台積電，下跌 0.92%，收在 857 元，總裁魏哲家缺席 23 日登場的 2024 年技術論壇台灣場，於 26 日造訪 (ASML-US) 艾司摩爾荷蘭總部，法人預測，企業應該是想買高數值孔徑極紫外光機台（High-NA EUV），此種設備對 2 奈米以下製程極為關鍵；(2317-TW)鴻海，下跌 2.7%，收在 180.5 元，美系外資預期，企業第二季營收將可年增 8%，主要來自伺服器、網通和 PC 產品帶動，看好企業 AI 伺服器具備全方位解決方案、全球製造優勢，將目標價從 201 元調升至 227 元；(2454-TW)聯發科，下跌 1.53%，收在 1290 元，外資摩根士丹利看好企業的成長，給予「優於大盤」的投資評等，目標價來到每股 1,588 元，有機會整理在上。
市場傳出 (TSLA-US)特斯拉，執行長馬斯克（Elon Musk）旗下的 AI 新創企業 xAI 完成新一輪融資，成功籌集 60 億美元，準備投入建置超級電腦，將帶動對 (NVDA-US) 輝達，晶片的需求，昨日 (28 日) 輝達，飆漲近 7%，支撐 AI 人工智慧題材不墜，激勵散熱族群持續發威。
散熱股，(3017-TW) 奇鋐，上漲 3.58%，收在 811 元，再創波段新高
3D VC 良率高達 90-95%，最高可解 1000W 的熱能，依然是目前最有效率且便宜的解決方案，主流趨勢可維持到 2025 年，2024 年預期 3D VC 將出貨高達 200 萬顆，貢獻營收超過 50 億元，水冷散熱領域，目前已有能力供應 CDU、CDM 和水冷板，自製率已高達 70%，如果風扇牆和水冷快接頭也通過認證，自製率有機會達到 100%，進而帶動整體毛利率；MSCI 納入成分股後，股價持續的創下新高! 佳螢通通預告在前面!
(3324-TW) 雙鴻，上漲 5.64%，收在 955 元，日前舉行股東會，董事長林育申對今年營運釋出樂觀展望，他指出，伺服器業務開始轉旺，筆電及 VGA 等產品逐漸恢復，第二季、第三季及第四季表現都不錯，下半年會比上半年好很多，今年上下半年營收比差別會更大，目前已積極擴廠因應， 預計今年底分歧管月產能將倍增至 300 個，CDU 將從現在的月產 200 套增至 500 套，而水冷板目前月產能約 10 萬多片，下半年規劃再多 10 萬多片的產能。
(3071-TW)協禧，上漲 6.59%，收在 39.65 元，專注於 NB 散熱風扇和模組製造，持續與 (NVDA-US) 輝達保持緊密的合作關係，預計今年起均熱片出貨量有望大幅成長，有助於業績增長。
台北國際電腦展登場下，機器人股將有機會受惠，(8374-TW)羅昇，亮燈漲停! 再創新高，與 (2382-TW) 廣達旗下達明機器人合作，在攤位上展示協作機器人方案，在智慧製造、綠能、半導體產業三個面向持續改革創新，主要聚焦智慧工廠相關應用，針對電子產品進行瑕疵檢測，搭上機器人題材股價一飛衝天。
CPO 銅退光進，相關股表現亮眼，(3265-TW)台星科，上漲 3.83%，收在 135.5 元，企業前幾年開始投入高階矽光子封測，去年已獲得兩家美系網通晶片大廠客戶合作機會，外資認為該美系客戶應是網通晶片大廠 (MRVL-US) 邁威爾，看好企業將獲得大額訂單，並將於今年陸續出貨；(3450-TW)聯鈞，今日盤中上漲逾 4.6%，來到 102.5 元，再創波段新高，2022 年底轉投資源傑科技切入矽光子晶片，目前已具有矽光子技術，可配合客戶 design-in，下半年將小量生產，並與主要客戶完成認證，全力搶攻 AI 商機，激勵股價持續表現。
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黃仁勳來台 AI 股再度聚焦
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文章來源: 摩爾投顧莊佳螢分析師
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