【量大強漲股整理】黃仁勳來台 AI股再度聚焦，機器人、散熱、AIPC， 誰最有潛力？?

鉅亨研報 2024-05-29 17:13

加權指數，今日開低走低，終場下跌 195.91 點，收在 21662.5 點，成交量 4696 億。

觀察三大法人今天籌碼動向，外資賣超 274.85 億，投信賣超 7.01 億，自營商賣超 11.1 億，三大法人合計賣超 292.96 億。

美股四大指數漲跌互見，道瓊下跌 0.55%，標普 500 指數上漲 0.02%，納指上漲 0.59%，費半上漲 1.86%；美國 5 月經濟評議會消費者信心指數報 102.0，遠遠高於市場預期 95.9，顯示消費者對商業狀況與就業市場看法逐漸樂觀；美股交易結算周期開始從 T+2 縮短至 T+1，即投資人當天賣出的股票，在交易後一個工作日就能結算，華爾街時隔一世紀後重返 T+1 時代，預計將促使資金流動更為迅速，有助於提升金融市場的穩定性；台股在連續創高後，在權值股拉回影響下，今天修正整理，指數終場下跌 195.91 點，收在 21662.50 點，跌破 5 日線約 21699 點，成交值新台幣 4695.98 億元，今日拉回震盪量縮，多頭氣勢仍強，預期短線整理過後，有望繼續上攻，挑戰 22000 大關。

權值股方面，(2330-TW)台積電，下跌 0.92%，收在 857 元，總裁魏哲家缺席 23 日登場的 2024 年技術論壇台灣場，於 26 日造訪 (ASML-US) 艾司摩爾荷蘭總部，法人預測，企業應該是想買高數值孔徑極紫外光機台（High-NA EUV），此種設備對 2 奈米以下製程極為關鍵；(2317-TW)鴻海，下跌 2.7%，收在 180.5 元，美系外資預期，企業第二季營收將可年增 8%，主要來自伺服器、網通和 PC 產品帶動，看好企業 AI 伺服器具備全方位解決方案、全球製造優勢，將目標價從 201 元調升至 227 元；(2454-TW)聯發科，下跌 1.53%，收在 1290 元，外資摩根士丹利看好企業的成長，給予「優於大盤」的投資評等，目標價來到每股 1,588 元，有機會整理在上。

市場傳出 (TSLA-US)特斯拉，執行長馬斯克（Elon Musk）旗下的 AI 新創企業 xAI 完成新一輪融資，成功籌集 60 億美元，準備投入建置超級電腦，將帶動對 (NVDA-US) 輝達，晶片的需求，昨日 (28 日) 輝達，飆漲近 7%，支撐 AI 人工智慧題材不墜，激勵散熱族群持續發威。

3D VC 良率高達 90-95%，最高可解 1000W 的熱能，依然是目前最有效率且便宜的解決方案，主流趨勢可維持到 2025 年，2024 年預期 3D VC 將出貨高達 200 萬顆，貢獻營收超過 50 億元，水冷散熱領域，目前已有能力供應 CDU、CDM 和水冷板，自製率已高達 70%，如果風扇牆和水冷快接頭也通過認證，自製率有機會達到 100%，進而帶動整體毛利率；MSCI 納入成分股後，股價持續的創下新高! 佳螢通通預告在前面!

(3324-TW) 雙鴻，上漲 5.64%，收在 955 元，日前舉行股東會，董事長林育申對今年營運釋出樂觀展望，他指出，伺服器業務開始轉旺，筆電及 VGA 等產品逐漸恢復，第二季、第三季及第四季表現都不錯，下半年會比上半年好很多，今年上下半年營收比差別會更大，目前已積極擴廠因應， 預計今年底分歧管月產能將倍增至 300 個，CDU 將從現在的月產 200 套增至 500 套，而水冷板目前月產能約 10 萬多片，下半年規劃再多 10 萬多片的產能。

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文章來源: 摩爾投顧莊佳螢分析師