盤中速報 - 所羅門(2359)急拉3.29%報172.5元，成交19,761張
鉅亨網新聞中心 2024-07-02 12:52
所羅門(2359-TW)近5分K漲速3.29%，02日12:52報172.5元，成交19,761張，今日漲幅為3.29％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
所羅門(2359-TW)近5日股價上漲6.37%，所屬產業為其他電子業，相關其他電子上漲4.2%。集中市場加權指數上漲1.07%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-705 張
- 外資買賣超：-704 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-1 張
- 融資增減：+1,327 張
- 融券增減：-578 張
最新相關新聞
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 盤中速報 - 科嶠(4542)急跌-3.41%報77.0元，成交593張
- 盤中速報 - 元晶(6443)股價拉至漲停，漲停價31.35元，成交97,968張
- 盤中速報 - 松普(5488)大漲7.36%，報13.85元
- 盤中速報 - 晶彩科(3535)股價拉至漲停，漲停價52.8元，成交59,768張
鉅亨號貼文看更多
上一篇
下一篇