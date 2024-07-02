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鉅亨速報

盤中速報 - 所羅門(2359)急拉3.29%報172.5元，成交19,761張

鉅亨網新聞中心 2024-07-02 12:52

所羅門(2359-TW)近5分K漲速3.29%，02日12:52報172.5元，成交19,761張，今日漲幅為3.29％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

所羅門(2359-TW)近5日股價上漲6.37%，所屬產業為其他電子業，相關其他電子上漲4.2%。集中市場加權指數上漲1.07%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-705 張
  • 外資買賣超：-704 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-1 張
  • 融資增減：+1,327 張
  • 融券增減：-578 張

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集中市場加權指數22879.37-0.78%
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