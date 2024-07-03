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鉅亨速報

盤後速報 - 英利-KY(2239)下週(7月10日)除息0.66元，預估參考價50.84元

鉅亨網新聞中心 2024-07-03 17:05

英利-KY(2239-TW)下週(7月10日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.66元。

以今日(7月3日)收盤價51.50元計算，預估參考價為50.84元，息值合計為0.66元，股息殖利率1.28%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月3日)收盤價做計算，僅提供參考）

英利-KY(2239-TW)所屬產業為汽車工業，主要業務為生產汽車零組件、沖壓產品、熱壓成型產品。模具設計。近5日股價上漲0.58%，集中市場加權指數上漲0.01%，股價波動與大盤表現同步。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/10 51.50 0.66 1.28% 0.0
2023/07/25 67.7 0.46297 0.68% 0.0
2022/07/21 60.2 2.5 4.15% 0.0
2021/09/24 66.8 1.85 2.77% 0.0
2020/08/20 83.0 2.5 3.01% 0.0

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