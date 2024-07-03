盤後速報 - 英利-KY(2239)下週(7月10日)除息0.66元，預估參考價50.84元
鉅亨網新聞中心 2024-07-03 17:05
英利-KY(2239-TW)下週(7月10日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.66元。
以今日(7月3日)收盤價51.50元計算，預估參考價為50.84元，息值合計為0.66元，股息殖利率1.28%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月3日)收盤價做計算，僅提供參考）
英利-KY(2239-TW)所屬產業為汽車工業，主要業務為生產汽車零組件、沖壓產品、熱壓成型產品。模具設計。近5日股價上漲0.58%，集中市場加權指數上漲0.01%，股價波動與大盤表現同步。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/10
|51.50
|0.66
|1.28%
|0.0
|2023/07/25
|67.7
|0.46297
|0.68%
|0.0
|2022/07/21
|60.2
|2.5
|4.15%
|0.0
|2021/09/24
|66.8
|1.85
|2.77%
|0.0
|2020/08/20
|83.0
|2.5
|3.01%
|0.0
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