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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：台化(1326-TW)EPS預估下修至1.63元，預估目標價為58元

鉅亨網新聞中心 2024-06-14 08:11

根據FactSet最新調查，共12位分析師，對台化(1326-TW)做出2024年EPS預估：中位數由1.65元下修至1.63元，其中最高估值2.16元，最低估值1元，預估目標價為58元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值2.16(2.16)3.484.97
最低值1(1)12.47
平均值1.58(1.58)2.213.5
中位數1.63(1.65)2.313.05

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值389,512,470399,428,190400,913,000
最低值292,890,460332,230,270334,880,400
平均值349,860,320362,195,140366,621,330
中位數350,837,000361,024,580364,070,590

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS1.461.266.563.34
營業收入
(單位：新台幣千元)		332,619,533379,896,563365,812,098253,294,668

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/1326/financials/ratios

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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