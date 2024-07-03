search icon
menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon
鉅亨速報

營收速報 - 新鉅科(3630)6月營收1.57億元年增率高達42.87％

鉅亨網新聞中心 2024-07-03 18:15

新鉅科(3630-TW)今天公告2024年6月營收為新台幣1.57億元，年增率42.87%，月增率-3.2%。

今年1-6月累計營收為9.38億元，累計年增率39.57%。

最新價為30.5元，近5日股價下跌0%，相關光電類指數上漲9.62%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+165 張
  • 外資買賣超：+165 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：0 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/6 1.57億 43% -3%
24/5 1.62億 23% 5%
24/4 1.54億 36% 9%
24/3 1.42億 19% 3%
24/2 1.38億 26% -25%
24/1 1.83億 106% 34%

新鉅科(3630-TW) 所屬產業為光電業，主要業務為光學儀器製造業。電子零組件製造業。其他電機及電子機械器材製造業。

最新相關新聞

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

台股台股營收6月營收新鉅科

相關行情

台股首頁我要存股
新鉅科30.51.84%
美元/台幣32.6320.01%

延伸閱讀

鉅亨號貼文

看更多

Empty