營收速報 - 新鉅科(3630)6月營收1.57億元年增率高達42.87％
鉅亨網新聞中心 2024-07-03 18:15
今年1-6月累計營收為9.38億元，累計年增率39.57%。
最新價為30.5元，近5日股價下跌0%，相關光電類指數上漲9.62%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+165 張
- 外資買賣超：+165 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：0 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/6
|1.57億
|43%
|-3%
|24/5
|1.62億
|23%
|5%
|24/4
|1.54億
|36%
|9%
|24/3
|1.42億
|19%
|3%
|24/2
|1.38億
|26%
|-25%
|24/1
|1.83億
|106%
|34%
新鉅科(3630-TW) 所屬產業為光電業，主要業務為光學儀器製造業。電子零組件製造業。其他電機及電子機械器材製造業。
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註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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