〈力旺法說〉28奈米以下IP進入量產 權利金加速成長

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-05-08 17:50

IP 大廠力旺 (3529-TW) 今 (8) 日召開法說會，總經理何明洲表示，受惠 28/22 奈米案件以下 IP 陸續獲得客戶導入並進入量產，權利金將開啟新一輪成長循環，加上授權金挹注，有信心未來營運持續成長。

董事長徐清祥指出，力旺每個 IP 技術至少要花 5-10 年以上的研發與驗證才能商用化，但一旦成功，產生的權利金也高達 20 年以上，如現在還在收取第一個技術 NeoBit 20 年前授權的權利金。

徐情祥說，過去 20 年，一旦晶圓代工廠與 IC 設計廠導入使用，客戶未來的每一代製程和晶片都會持續使用。隨著力旺可以量產的元件技術及 IP 持續增加，除了 OTP 之外，有 MTP、EE、Flash、RRAM、PUF、SecureOTP、PUFrt (Root of Trust)、PUFcc (Crypto Co-processor)，各項技術都已開始增加客戶的需求，使得我們授權金大增，未來相對應的權利金也會跟著大幅成長。

何明洲指出，力旺技術和 IP 產品組合越來越豐富，授權給晶圓代工厰和 IC 設計客戶的需求強勁，持續帶動授權金成長。權利金方面，力旺過去三年累積各項技術及多項 IP，已有超過 1500 個新產品設計定案 (Tape out)，逐步進入量產階段，帶動權利金開啟多年的成長循環。