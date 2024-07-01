盤中速報 - 京鼎(3413)大漲7.13%，報330.5元
鉅亨網新聞中心 2024-07-01 11:03
京鼎(3413-TW)01日11:03股價上漲22元，報330.5元，漲幅7.13%，成交2,340張。
京鼎(3413-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為半導體設備、次系統及系統整合。平面顯示器設備、次系統及系統整合。
近5日股價下跌5.8%，集中市場加權指數下跌0.95%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+1,258 張
- 外資買賣超：+1,401 張
- 投信買賣超：-12 張
- 自營商買賣超：-131 張
- 融資增減：-40 張
- 融券增減：+42 張
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