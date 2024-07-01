search icon
menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon
鉅亨速報

盤中速報 - 京鼎(3413)大漲7.13%，報330.5元

鉅亨網新聞中心 2024-07-01 11:03

京鼎(3413-TW)01日11:03股價上漲22元，報330.5元，漲幅7.13%，成交2,340張。

京鼎(3413-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為半導體設備、次系統及系統整合。平面顯示器設備、次系統及系統整合。

近5日股價下跌5.8%，集中市場加權指數下跌0.95%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+1,258 張
  • 外資買賣超：+1,401 張
  • 投信買賣超：-12 張
  • 自營商買賣超：-131 張
  • 融資增減：-40 張
  • 融券增減：+42 張

最新相關新聞

文章標籤

台股台股盤中盤中速報盤中漲跌幅

相關行情

台股首頁我要存股
集中市場加權指數23171.980.61%
京鼎335.58.75%

相關權證

京鼎法興 槓桿4.76
加權指數法興 槓桿4.81
加權指數法興 槓桿0.02

鉅亨贏指標

了解更多

#指標剛突破

中強短弱
京鼎

55.17%

勝率

延伸閱讀

鉅亨號貼文

看更多

Empty