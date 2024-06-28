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鉅亨速報

盤中速報 - 益登(3048)大漲8.16%，報41.75元

鉅亨網新聞中心 2024-06-28 09:21

益登(3048-TW)28日09:21股價上漲3.15元，報41.75元，漲幅8.16%，成交9,439張。

益登(3048-TW)所屬產業為電子通路業，主要業務為代理銷售半導體零組件及相關研發業務。

近5日股價下跌7.66%，集中市場加權指數下跌2.14%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-2,451 張
  • 外資買賣超：-2,422 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-29 張
  • 融資增減：-502 張
  • 融券增減：-260 張

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