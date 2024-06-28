盤中速報 - 益登(3048)大漲8.16%，報41.75元
鉅亨網新聞中心 2024-06-28 09:21
益登(3048-TW)28日09:21股價上漲3.15元，報41.75元，漲幅8.16%，成交9,439張。
益登(3048-TW)所屬產業為電子通路業，主要業務為代理銷售半導體零組件及相關研發業務。
近5日股價下跌7.66%，集中市場加權指數下跌2.14%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-2,451 張
- 外資買賣超：-2,422 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-29 張
- 融資增減：-502 張
- 融券增減：-260 張
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