盤中速報 - 益登(3048)急拉3.42%報41.4元，成交10,042張
鉅亨網新聞中心 2024-06-28 09:22
益登(3048-TW)近5分K漲速3.42%，28日09:21報41.4元，成交10,042張，今日漲幅為7.25％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
益登(3048-TW)近5日股價下跌7.66%，所屬產業為電子通路業，相關電子通路下跌2.63%。集中市場加權指數下跌2.14%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-2,451 張
- 外資買賣超：-2,422 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-29 張
- 融資增減：-502 張
- 融券增減：-260 張
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