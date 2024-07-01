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鉅亨速報

盤中速報 - 益登(3048)急拉3.61%報41.8元，成交5,566張

鉅亨網新聞中心 2024-07-01 09:28

益登(3048-TW)近5分K漲速3.61%，01日09:28報41.8元，成交5,566張，今日漲幅為3.98％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

益登(3048-TW)近5日股價下跌2.19%，所屬產業為電子通路業，相關電子通路下跌0.84%。集中市場加權指數下跌0.95%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-85 張
  • 外資買賣超：-75 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-10 張
  • 融資增減：-49 張
  • 融券增減：-112 張

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