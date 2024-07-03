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鉅亨速報

盤中速報 - 聯鈞(3450)急拉3.77%報137.5元，成交25,457張

鉅亨網新聞中心 2024-07-03 09:46

聯鈞(3450-TW)近5分K漲速3.77%，03日09:46報137.5元，成交25,457張，今日漲幅為10％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

聯鈞(3450-TW)近5日股價上漲8.7%，所屬產業為半導體業，相關半導體業上漲0.88%。集中市場加權指數上漲0.01%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-1,801 張
  • 外資買賣超：-4,979 張
  • 投信買賣超：+2,607 張
  • 自營商買賣超：+571 張
  • 融資增減：+3,662 張
  • 融券增減：+347 張

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