盤中速報 - 聯鈞(3450)大漲7.2%，報134元
鉅亨網新聞中心 2024-07-03 09:28
聯鈞(3450-TW)03日09:28股價上漲9元，報134.0元，漲幅7.2%，成交12,503張。
聯鈞(3450-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為光資訊及光通訊產品。功率半導體封裝測試。
近5日股價上漲8.7%，集中市場加權指數上漲0.01%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-1,801 張
- 外資買賣超：-4,979 張
- 投信買賣超：+2,607 張
- 自營商買賣超：+571 張
- 融資增減：+3,662 張
- 融券增減：+347 張
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