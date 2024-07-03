盤中速報 - 聯鈞(3450)股價拉至漲停，漲停價137.5元，成交20,630張
鉅亨網新聞中心 2024-07-03 09:44
聯鈞(3450-TW)03日09:44上漲12.5元，股價漲停報137.5元，委買66張、委賣1,212張，成交20,630張。
主要業務為光資訊及光通訊產品。功率半導體封裝測試。所屬產業為半導體業，相關半導體業近5日上漲0.88%。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-1,801 張
- 外資買賣超：-4,979 張
- 投信買賣超：+2,607 張
- 自營商買賣超：+571 張
- 融資增減：+3,662 張
- 融券增減：+347 張
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