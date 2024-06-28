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鉅亨速報

盤中速報 - 京元電子(2449)大跌7.3%，報108元

鉅亨網新聞中心 2024-07-02 11:29

京元電子(2449-TW)02日11:29股價下跌8.5元，報108.0元，跌幅7.3%，成交35,732張。

京元電子(2449-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為各種積體電路之設計.製造.測試.配件.加工.包裝.買賣業務。各種奔應機及其零配件之製造.加工.買賣業務。前各項產品之進出口貿易業務。

近5日股價上漲1.3%，集中市場加權指數上漲1.07%，股價波動與大盤表現同步。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+8,018 張
  • 外資買賣超：+11,767 張
  • 投信買賣超：-4,203 張
  • 自營商買賣超：+454 張
  • 融資增減：-3,703 張
  • 融券增減：+166 張

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