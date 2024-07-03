狂降470萬！勞斯萊斯在陸降價未奏效 銷量只剩兩位數

鉅亨網新聞中心 2024-07-03 15:24

超級豪車品牌在中國市場正面臨嚴峻挑戰，最新傳出勞斯萊斯對旗下 5 人座庫里南 (Cullinan) 提供高達人民幣 111 萬元 (約 470 萬台幣) 的現金優惠，售價降至 580 萬元(約 2450 萬台幣)，這一大膽嘗試引發市場廣泛討論，但降價舉措未顯著提升消費者的諮詢熱情。

業界人士透露，勞斯萊斯宣稱的百萬優惠可能並非純粹的現金折扣，而是包含多種促銷活動的綜合優惠。

數據顯示，包括賓利、Lamborghini、法拉利在內的超級豪車品牌銷量在今年前 5 月遭受重創，其中邁凱倫的銷量年減率高達 90%，勞斯萊斯 5 月在中國的新車銷量也月減 53.3%，僅賣出 57 輛。

勞斯萊斯在中國降價和銷量下滑，除反映中國富裕階層的消費趨向更為謹慎，也反映市場對電動車和智駕技術的日益青睞。豪車品牌若想在這一變革中保持競爭力，恐須重新找尋自身定位和產品優勢。

保時捷、瑪莎拉蒂、阿斯頓 · 馬丁等品牌也未能倖免，銷量分別下滑 40%、69% 和 50.8%，顯示超級豪車市場正集體下滑。

儘管豪車市場遇冷，但大多數品牌為維護自身高檔形象和品牌價值並未選擇降價策略。銷量下滑不僅反映國內富裕階層消費能力減弱，也預示著汽車業的「定義權」正向新能源汽車和智駕技術靠攏。

此外，部分豪車品牌也在積極探索新能源市場，像是勞斯萊斯宣佈 2030 年底前全面轉型為純電動車製造商，首款純電動車 SPECTRE 計畫自去年第四季開始交車。

賓利和法拉利也分別打算在 2026 年底和 2025 年推出各自的首款純電動車，Lamborghini 則預計 2028 年推出純電動車。