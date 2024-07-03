「中國星巴克」瑞幸咖啡持續進軍海外 傳相中馬來西亞市場

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-07-03 12:53

根據大馬媒體報導，瑞幸咖啡已在當地電商平台 Lazada 上開設官方網路門市，開始銷售掛耳咖啡等沖泡產品，有客戶評論物流過慢，瑞幸則回應稱大馬業務才剛開始，目前訂單都從中國發貨，運輸需要時間，7 月將轉向本地發貨，送貨時間會更快速。

目前瑞幸只在新加坡設點，希望透過當地市場跑通海外市場的商業模式。從價格來看，瑞幸在新加坡雖也有優惠，但未採取國內同等高頻、大規模的低價策略。

根據官網資料，2019 年在美國那斯達克交易所上市的瑞幸咖啡總部設於廈門，門市數量已突破 1 萬家，為中國門市數量最多的連鎖咖啡品牌。

數據顯示，截至 6 月 10 日，瑞幸門市總數量成長至 19503 家，居中國咖啡行業第一，之後依序是星巴克和庫迪咖啡，分別擁有 7920 家跟 6942 家門市，第四及第五的幸運咖及滬咖則分別為 2721 家、1860 家。

對咖啡茶飲公司而言，大馬的市場比新加坡更大。

根據歐睿國際今年 4 月初發佈的報告，去年東南亞咖啡茶飲市場銷售額達 44 億美元，新加坡為 2.7 億美元，位居末位。從成長來看，東南亞咖啡茶飲市場 2023 年到 2028 年的年複合成長率料將達到 8%，其中大馬料將成長 10.3%，是市場潛力最大的國家，越南和泰國料將成長超過 9%，新加坡為 1%。

出海近乎是中國茶咖品牌的共識，東南亞因氣候炎熱且飲食習慣與中國國內相近，成為企業「淘金」熱門目的地。

目前，蜜雪冰城已在海外 11 個國家開設約 4000 家門市，已成為東南亞市場門市規模最大茶飲品牌。除了出海產品，蜜雪冰城還將國內的加盟模式複製出海，為擴大規模，部分地區還可免加盟，例如在大馬的吉隆坡，老加盟商開新店可免去兩年加盟費，新加盟商開店可免一年的加盟費。