暫停交易3個月的碧桂園 下週三將被踢出恒生綜合指數

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-07-03 09:37

香港恒生指數公司週二 (2 日) 說，暫停交易 3 個月的中國開發商碧桂園以及諾輝健康將於下週三 (10 日) 起從香港恒生綜合指數、恒生港股通指數等剃除，零跑科技等 9 檔股票則將加入恒生指數系列成分股。

恒生指數公司在公告中指出，碧桂園及諾輝健康在下週二 (9 日) 開盤前的價格會被調整為系統最低價格，即 0.0001 元，並用作當天指數計算，於收盤後剔除各項指數。碧桂園將從恒生綜合指數、恒生港股通指數等 31 個指數剔除，諾輝健康則從恒生綜合指數、恒生醫療保健指數等 12 個指數剔除。

另外，宜明昂科、零跑科技、越秀地產、世茂集團、比亞迪電子、巨子生物及 3 檔 A 股，將分別加入所屬的恒生指數系列成份股。

自今年 4 月 2 日起開始暫停交易的碧桂園上週一 (6 月 24 日) 收到香港證交所「復牌指引」，要求滿足「盡快發布財報」等相關條件，以利股票重新恢復交易。

碧桂園迄今尚未公佈 2023 年的財報，若遲未滿足港交所要求的條件，恐在明年 10 月被勒令下市。

根據港交所的上市規則，可將已連續暫停買賣 18 個月的股票強制下市。就碧桂園而言，從 2024 年 4 月 2 日起開始暫停交易，18 個月期限將於 2025 年 10 月 1 日屆滿。

與此同時，克而瑞研究機構週一 (1 日) 發佈的「2024 年上半年房企銷售排行榜」顯示，中國房市持續表現疲弱，今年上半年中國百大房企的總銷售額年減四成。即使是位列銷售榜首的保利發展，業績也大降約三成，昔日銷售冠軍碧桂園年減率更高達近八成。