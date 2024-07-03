營收速報 - 2024年7月3日台股大型公司6月營收一覽（新增4家）
鉅亨網新聞中心 2024-07-03 07:55
本次公布6月營收一覽
截至台北時間2024年7月3日07:55，彙整前一日公布6月營收的大型公司(資本額>=50億)，共計4家。下方分別以公布當日的年增率及月增率做前三名排行:
本次公布營收年增率前3名成長排行
|公司名稱
|月營收
|YoY
|中天-生技醫療業
|1.26億
|10.1%
|京城銀-金融保險業
|13.43億
|6.2%
|群光-電子零組件業
|83.61億
|-7.5%
本次公布營收月增率前3名成長排行
|公司名稱
|月營收
|MoM
|京城銀-金融保險業
|13.43億
|93.5%
|明泰-通信網路業
|20.72億
|16.1%
|群光-電子零組件業
|83.61億
|-2.2%
6月已公布營收一覽
截至目前，已公布6月營收報告（資本額>=50億）的家數累計達4家。其中營收年增大於 25％有0家，年增小於-20％有1家。
6月營收年增分布表現
|資本額規模
|YoY 表現
|家數
|大於50億
|>= +25%
|0家
|大於50億
|>= 0%
|2家
|大於50億
|< 0%
|1家
|大於50億
|<= -20%
|1家
6月營收年增率前5名成長排行
|公司名稱
|月營收
|YoY
|中天-生技醫療業
|1.26億
|10.1%
|京城銀-金融保險業
|13.43億
|6.2%
|群光-電子零組件業
|83.61億
|-7.5%
|明泰-通信網路業
|20.72億
|-24.3%
6月營收月增率前5名成長排行
|公司名稱
|月營收
|MoM
|京城銀-金融保險業
|13.43億
|93.5%
|明泰-通信網路業
|20.72億
|16.1%
|群光-電子零組件業
|83.61億
|-2.2%
|中天-生技醫療業
|1.26億
|-8.6%
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