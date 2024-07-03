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鉅亨速報

營收速報 - 2024年7月3日台股大型公司6月營收一覽（新增4家）

鉅亨網新聞中心 2024-07-03 07:55

本次公布6月營收一覽

截至台北時間2024年7月3日07:55，彙整前一日公布6月營收的大型公司(資本額>=50億)，共計4家。下方分別以公布當日的年增率及月增率做前三名排行:

本次公布營收年增率前3名成長排行

公司名稱 月營收 YoY
中天-生技醫療業 1.26億 10.1%
京城銀-金融保險業 13.43億 6.2%
群光-電子零組件業 83.61億 -7.5%

本次公布營收月增率前3名成長排行

公司名稱 月營收 MoM
京城銀-金融保險業 13.43億 93.5%
明泰-通信網路業 20.72億 16.1%
群光-電子零組件業 83.61億 -2.2%
6月已公布營收一覽

截至目前，已公布6月營收報告（資本額>=50億）的家數累計達4家。其中營收年增大於 25％有0家，年增小於-20％有1家。

6月營收年增分布表現

資本額規模 YoY 表現 家數
大於50億 >= +25% 0家
大於50億 >= 0% 2家
大於50億 < 0% 1家
大於50億 <= -20% 1家

6月營收年增率前5名成長排行

公司名稱 月營收 YoY
中天-生技醫療業 1.26億 10.1%
京城銀-金融保險業 13.43億 6.2%
群光-電子零組件業 83.61億 -7.5%
明泰-通信網路業 20.72億 -24.3%

6月營收月增率前5名成長排行

公司名稱 月營收 MoM
京城銀-金融保險業 13.43億 93.5%
明泰-通信網路業 20.72億 16.1%
群光-電子零組件業 83.61億 -2.2%
中天-生技醫療業 1.26億 -8.6%

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註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股台股營收6月營收生技醫療業中天生技醫療業中天

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中天40.85-1.68%
京城銀63.80.00%
群光169-0.59%
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