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鉅亨速報

營收速報 - 湯石照明(4972)6月營收1.14億元年增率高達112.79％

鉅亨網新聞中心 2024-07-02 17:15

湯石照明(4972-TW)今天公告2024年6月營收為新台幣1.14億元，年增率112.79%，月增率-1.88%。

今年1-6月累計營收為5.67億元，累計年增率64.65%。

最新價為27.75元，近5日股價上漲0.36%，相關光電類指數上漲6.18%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-14 張
  • 外資買賣超：-15 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+1 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/6 1.14億 113% -2%
24/5 1.16億 89% 14%
24/4 1.01億 50% 3%
24/3 9,862萬 23% 211%
24/2 3,170萬 -26% -70%
24/1 1.06億 172% -17%

湯石照明(4972-TW) 所屬產業為光電業，主要業務為專業商用照明燈具設計及製造。

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註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股台股營收6月營收湯石照明

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