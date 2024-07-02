營收速報 - 湯石照明(4972)6月營收1.14億元年增率高達112.79％
鉅亨網新聞中心 2024-07-02 17:15
今年1-6月累計營收為5.67億元，累計年增率64.65%。
最新價為27.75元，近5日股價上漲0.36%，相關光電類指數上漲6.18%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-14 張
- 外資買賣超：-15 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+1 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/6
|1.14億
|113%
|-2%
|24/5
|1.16億
|89%
|14%
|24/4
|1.01億
|50%
|3%
|24/3
|9,862萬
|23%
|211%
|24/2
|3,170萬
|-26%
|-70%
|24/1
|1.06億
|172%
|-17%
湯石照明(4972-TW) 所屬產業為光電業，主要業務為專業商用照明燈具設計及製造。
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註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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