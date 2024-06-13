〈玉山金股東會〉去年海外分行獲利居同業第二 小股東滿意股利近全額發放

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-06-14 13:21

玉山金控（2884-TW）今（14）日召開股東會，由玉山金控董事長黃男州主持。出席股東有人送花表態支持，也有人發言嗆聲，讓經營團隊心情如洗三溫暖。針對緬甸仰光分行及柬埔寨子行營運，團隊說明，去年玉山的海外分行所有獲利，在同業排名第二，在平均水準之上。

目前擁有 61 萬名股東的玉山金今日通過派發現金股利 1.2 元、股票股利 0.2 元，盈餘配發率達 99%。

今日出席股東，有股東向黃男州送花送暖，表達感謝，並發言鼓勵經營團隊，對分派股利感到滿意，指往年的股利他只能在國內「遊南港、南方澳」，但現在的股利水準，已能夠出國「遊香港、澳門」，幽默的比喻讓會場氣氛輕鬆不少。

同時也有股東發言嗆聲，質疑董事會和內控資訊不詳實，直到發言時間結束仍霸著麥克風不放，黃男州始終微笑以對，直對股東稱謝謝，並耐心解釋說明，平撫股東情緒。

另有股東發言關心緬甸仰光分行及柬埔寨子行的營運，玉山銀行總經理林隆政回應，仰光分行是緬甸第一家台資銀行的分行，2021 年 2 月當地有軍事政變，同時 間又有 COVID 疫情的內外在環境衝擊，許多台資銀行受到影響，但仰光分行的運作相對正常，對當地台商的資助非常大，甚至挹注當地的非台資企業，緬甸央行也對玉山高度肯定，去年、前年的獲利都很不錯成績，粗估超過新台幣 2 億元。