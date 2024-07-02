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鉅亨速報

盤後速報 - 達發(6526)下週(7月9日)除息4.96元，預估參考價729.04元

鉅亨網新聞中心 2024-07-02 17:06

達發(6526-TW)下週(7月9日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利4.96元。

以今日(7月2日)收盤價734.00元計算，預估參考價為729.04元，息值合計為4.96元，股息殖利率0.68%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月2日)收盤價做計算，僅提供參考）

達發(6526-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為無線通訊晶片。固網通訊晶片。近5日股價下跌1.33%，集中市場加權指數上漲1.07%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/09 734.00 4.95571 0.68% 0.0
2023/07/20 640.0 15.0 2.34% 0.0
2016/07/15 0.0 4.5 0.0% 0.0
2015/08/14 0.0 3.0 0.0% 1.0

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