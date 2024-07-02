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鉅亨速報

盤後速報 - 伯鑫(6904)下週(7月9日)除息4.1元，預估參考價151.9元

鉅亨網新聞中心 2024-07-02 17:06

伯鑫(6904-TW)下週(7月9日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利4.1元。

以今日(7月2日)收盤價156.00元計算，預估參考價為151.9元，息值合計為4.1元，股息殖利率2.63%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月2日)收盤價做計算，僅提供參考）

伯鑫(6904-TW)所屬產業為其他業，主要業務為活動扳手。其他手工具。近5日股價下跌3.42%，櫃買市場加權指數上漲2.99%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/09 156.00 4.1 2.63% 0.0
2023/07/18 150.0 3.7 2.47% 0.0

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