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鉅亨速報

盤後速報 - 精測(6510)下週(7月9日)除息0.5元，預估參考價446.0元

鉅亨網新聞中心 2024-07-02 17:05

精測(6510-TW)下週(7月9日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.5元。

以今日(7月2日)收盤價446.50元計算，預估參考價為446.0元，息值合計為0.5元，股息殖利率0.11%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月2日)收盤價做計算，僅提供參考）

精測(6510-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為晶圓測試卡。IC測試板。技術服務與其他。近5日股價下跌4.02%，櫃買市場加權指數上漲2.99%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/09 446.50 0.5 0.11% 0.0
2023/07/06 601.0 11.75 1.96% 0.0
2022/07/07 378.0 13.6 3.6% 0.0
2021/08/13 604.0 12.0 1.99% 0.0
2020/07/09 852.0 10.0 1.17% 0.0

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