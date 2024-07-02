盤後速報 - 惠光(6508)下週(7月9日)除息1元，預估參考價32.3元
鉅亨網新聞中心 2024-07-02 17:05
惠光(6508-TW)下週(7月9日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1元。
以今日(7月2日)收盤價33.30元計算，預估參考價為32.3元，息值合計為1.0元，股息殖利率3.0%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月2日)收盤價做計算，僅提供參考）
惠光(6508-TW)所屬產業為農業科技業，主要業務為植物保護劑之製造銷售。地工合成材料製造銷售。近5日股價上漲2.48%，櫃買市場加權指數上漲2.99%，股價波動與大盤表現同步。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/09
|33.30
|1.0
|3.0%
|0.0
|2023/07/20
|37.6
|2.6851
|7.14%
|0.0
|2022/09/27
|45.4
|2.9864
|6.58%
|0.0
|2021/08/26
|30.75
|1.593
|5.18%
|0.0
|2020/08/27
|32.7
|1.8
|5.5%
|0.0
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