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鉅亨速報

盤後速報 - 惠光(6508)下週(7月9日)除息1元，預估參考價32.3元

鉅亨網新聞中心 2024-07-02 17:05

惠光(6508-TW)下週(7月9日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1元。

以今日(7月2日)收盤價33.30元計算，預估參考價為32.3元，息值合計為1.0元，股息殖利率3.0%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月2日)收盤價做計算，僅提供參考）

惠光(6508-TW)所屬產業為農業科技業，主要業務為植物保護劑之製造銷售。地工合成材料製造銷售。近5日股價上漲2.48%，櫃買市場加權指數上漲2.99%，股價波動與大盤表現同步。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/09 33.30 1.0 3.0% 0.0
2023/07/20 37.6 2.6851 7.14% 0.0
2022/09/27 45.4 2.9864 6.58% 0.0
2021/08/26 30.75 1.593 5.18% 0.0
2020/08/27 32.7 1.8 5.5% 0.0

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