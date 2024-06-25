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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：精測(6510-TW)EPS預估上修至6.02元，預估目標價為480元

鉅亨網新聞中心 2024-06-25 14:10

根據FactSet最新調查，共7位分析師，對精測(6510-TW)做出2024年EPS預估：中位數由5.83元上修至6.02元，其中最高估值10.03元，最低估值1.81元，預估目標價為480元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年
最高值10.03(10.03)18.77
最低值1.81(1.81)15.79
平均值6.61(5.72)17.54
中位數6.02(5.83)18.05

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年
最高值3,336,0004,675,000
最低值3,161,0003,944,000
平均值3,219,6704,263,000
中位數3,202,5004,170,000

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS0.9923.527.228.48
營業收入
(單位：新台幣千元)		2,884,4424,388,5074,240,8744,207,935

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6510/financials/ratios

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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