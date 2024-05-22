鉅亨速報 - Factset 最新調查：精測(6510-TW)EPS預估下修至5.83元，預估目標價為545元
鉅亨網新聞中心 2024-05-22 14:10
根據FactSet最新調查，共9位分析師，對精測(6510-TW)做出2024年EPS預估：中位數由5.9元下修至5.83元，其中最高估值10.03元，最低估值1.81元，預估目標價為545元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|最高值
|10.03(10.03)
|20.83
|最低值
|1.81(1.81)
|7.75
|平均值
|5.7(5.71)
|15.79
|中位數
|5.83(5.9)
|17.28
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|最高值
|3,432,000
|4,675,000
|最低值
|3,161,000
|3,394,000
|平均值
|3,239,000
|4,045,750
|中位數
|3,202,500
|4,057,000
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|0.99
|23.5
|27.2
|28.48
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|2,884,442
|4,388,507
|4,240,874
|4,207,935
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6510/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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