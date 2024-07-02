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鉅亨速報

盤後速報 - 陽明(2609)下週(7月9日)除息2元，預估參考價72.1元

鉅亨網新聞中心 2024-07-02 17:05

陽明(2609-TW)下週(7月9日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利2元。

以今日(7月2日)收盤價74.10元計算，預估參考價為72.1元，息值合計為2.0元，股息殖利率2.7%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月2日)收盤價做計算，僅提供參考）

陽明(2609-TW)所屬產業為航運業，主要業務為國內外水上貨運、客運業務之經營。倉庫、碼頭、拖船、駁船、貨櫃集散場站業務之經營。船舶、貨櫃及車架之修理、租賃、買賣業務之經營。近5日股價下跌0.67%，集中市場加權指數上漲1.07%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/09 74.10 2.0 2.7% 0.0
2023/07/04 69.3 20.0 28.86% 0.0
2022/06/27 98.3 20.0 20.35% 0.0
2011/09/22 16.4 1.25 7.62% 1.0
2009/08/25 12.25 0.15 1.22% 0.0

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集中市場加權指數22879.37-0.78%
陽明74.10.54%

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