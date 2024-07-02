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鉅亨速報

盤後速報 - 中航(2612)下週(7月9日)除息1元，預估參考價47.65元

鉅亨網新聞中心 2024-07-02 17:05

中航(2612-TW)下週(7月9日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1元。

以今日(7月2日)收盤價48.65元計算，預估參考價為47.65元，息值合計為1.0元，股息殖利率2.06%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月2日)收盤價做計算，僅提供參考）

中航(2612-TW)所屬產業為航運業，主要業務為散裝貨輪運輸業(百分之百轉投資海外子公司)。汽車貨櫃貨運業。民用航空總代理。近5日股價上漲0.43%，集中市場加權指數上漲1.07%，股價波動與大盤表現同步。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/09 48.65 1.0 2.06% 0.0
2023/07/13 40.9 2.18 5.33% 0.0
2022/07/13 39.6 2.68 6.77% 0.0
2021/07/08 74.5 1.6 2.15% 0.0
2020/07/08 26.1 0.8 3.07% 0.0

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