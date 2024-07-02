盤後速報 - 中航(2612)下週(7月9日)除息1元，預估參考價47.65元
鉅亨網新聞中心 2024-07-02 17:05
中航(2612-TW)下週(7月9日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1元。
以今日(7月2日)收盤價48.65元計算，預估參考價為47.65元，息值合計為1.0元，股息殖利率2.06%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月2日)收盤價做計算，僅提供參考）
中航(2612-TW)所屬產業為航運業，主要業務為散裝貨輪運輸業(百分之百轉投資海外子公司)。汽車貨櫃貨運業。民用航空總代理。近5日股價上漲0.43%，集中市場加權指數上漲1.07%，股價波動與大盤表現同步。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/09
|48.65
|1.0
|2.06%
|0.0
|2023/07/13
|40.9
|2.18
|5.33%
|0.0
|2022/07/13
|39.6
|2.68
|6.77%
|0.0
|2021/07/08
|74.5
|1.6
|2.15%
|0.0
|2020/07/08
|26.1
|0.8
|3.07%
|0.0
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