盤中速報 - 大世科(8099)大跌7.39%，報106.5元
鉅亨網新聞中心 2024-07-02 13:01
大世科(8099-TW)02日13:01股價下跌8.5元，報106.5元，跌幅7.39%，成交1,444張。
大世科(8099-TW)所屬產業為資訊服務業，主要業務為資訊 , 通訊 , 網路 , 資安 , 軟體產品 , 專業服務。
近5日股價上漲12.75%，櫃買市場加權指數上漲2.99%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-405 張
- 外資買賣超：-499 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+94 張
- 融資增減：+393 張
- 融券增減：-51 張
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