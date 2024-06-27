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鉅亨速報

盤中速報 - 大世科(8099)急拉5.94%報116.0元，成交1,065張

鉅亨網新聞中心 2024-06-27 10:09

大世科(8099-TW)近5分K漲速5.94%，27日10:09報116.0元，成交1,065張，今日漲幅為5.94％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

大世科(8099-TW)近5日股價上漲11.96%，所屬產業為資訊服務業，相關資訊服務類指數上漲1.61%。櫃買市場加權指數上漲0.92%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+43 張
  • 外資買賣超：+31 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+12 張
  • 融資增減：-117 張
  • 融券增減：+40 張

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