盤中速報 - 大世科(8099)大漲7.31%，報117.5元
鉅亨網新聞中心 2024-06-27 10:10
大世科(8099-TW)27日10:10股價上漲8元，報117.5元，漲幅7.31%，成交1,227張。
大世科(8099-TW)所屬產業為資訊服務業，主要業務為資訊 , 通訊 , 網路 , 資安 , 軟體產品 , 專業服務。
近5日股價上漲11.96%，櫃買市場加權指數上漲0.92%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+43 張
- 外資買賣超：+31 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+12 張
- 融資增減：-117 張
- 融券增減：+40 張
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