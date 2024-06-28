盤後速報 - 大世科(8099)下週(7月5日)除息1.85元，預估參考價115.65元
鉅亨網新聞中心 2024-06-28 17:05
大世科(8099-TW)下週(7月5日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.85元。
以今日(6月28日)收盤價117.50元計算，預估參考價為115.65元，息值合計為1.85元，股息殖利率1.57%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月28日)收盤價做計算，僅提供參考）
大世科(8099-TW)所屬產業為資訊服務業，主要業務為資訊 , 通訊 , 網路 , 資安 , 軟體產品 , 專業服務。近5日股價上漲17.44%，櫃買市場加權指數下跌0.85%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/05
|117.50
|1.85
|1.57%
|0.0
|2023/07/13
|56.1
|1.75
|3.12%
|0.0
|2022/08/09
|41.75
|1.8
|4.31%
|0.0
|2021/09/14
|41.3
|1.35
|3.27%
|0.0
|2020/07/23
|24.55
|1.05
|4.28%
|0.0
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