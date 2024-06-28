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鉅亨速報

盤後速報 - 大世科(8099)下週(7月5日)除息1.85元，預估參考價115.65元

鉅亨網新聞中心 2024-06-28 17:05

大世科(8099-TW)下週(7月5日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.85元。

以今日(6月28日)收盤價117.50元計算，預估參考價為115.65元，息值合計為1.85元，股息殖利率1.57%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月28日)收盤價做計算，僅提供參考）

大世科(8099-TW)所屬產業為資訊服務業，主要業務為資訊 , 通訊 , 網路 , 資安 , 軟體產品 , 專業服務。近5日股價上漲17.44%，櫃買市場加權指數下跌0.85%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/05 117.50 1.85 1.57% 0.0
2023/07/13 56.1 1.75 3.12% 0.0
2022/08/09 41.75 1.8 4.31% 0.0
2021/09/14 41.3 1.35 3.27% 0.0
2020/07/23 24.55 1.05 4.28% 0.0

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