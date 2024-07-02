search icon
menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon
鉅亨速報

盤中速報 - 神基(3005)大漲7.39%，報123.5元

鉅亨網新聞中心 2024-07-02 13:00

神基(3005-TW)02日13:00股價上漲8.5元，報123.5元，漲幅7.39%，成交23,836張。

神基(3005-TW)所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為一般投資業。

近5日股價下跌2.54%，集中市場加權指數上漲1.07%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-786 張
  • 外資買賣超：-8,906 張
  • 投信買賣超：+8,074 張
  • 自營商買賣超：+46 張
  • 融資增減：-929 張
  • 融券增減：-24 張

最新相關新聞

文章標籤

台股台股盤中盤中速報盤中漲跌幅

相關行情

台股首頁我要存股
集中市場加權指數22879.37-0.78%
神基125.59.13%

鉅亨贏指標

了解更多

#偏強機會股

偏強
神基

80.95%

勝率

#波段上揚股

偏強
神基

80.95%

勝率

#長紅K線突破盤整

偏強
神基

80.95%

勝率

#多頭均線上攻

偏強
神基

80.95%

勝率

#帶量突破均線糾結

偏強
神基

80.95%

勝率

延伸閱讀

鉅亨號貼文

看更多

Empty