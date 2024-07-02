盤中速報 - 神基(3005)大漲7.39%，報123.5元
鉅亨網新聞中心 2024-07-02 13:00
神基(3005-TW)02日13:00股價上漲8.5元，報123.5元，漲幅7.39%，成交23,836張。
神基(3005-TW)所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為一般投資業。
近5日股價下跌2.54%，集中市場加權指數上漲1.07%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-786 張
- 外資買賣超：-8,906 張
- 投信買賣超：+8,074 張
- 自營商買賣超：+46 張
- 融資增減：-929 張
- 融券增減：-24 張
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