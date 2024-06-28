豐達科再獲國際航太發動機大廠認證 成普惠合格供應商

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-06-28 17:18

神基 (3005-TW) 轉投資航太扣件廠豐達科 (3004-TW) 今 (28) 日宣佈，取得國際航太發動機製造商普惠公司 (Pratt & Whitney, P&W) 的合格供應商認證資格，此一重要認證將可望提升公司未來在全球航太市場的發展與布局。

普惠總部位在美國，是軍民用航太發動機製造商，是全球三大航太發動機製造商之一。豐興表示，將持精進製程技術，發展高附加價值的航太機加工產品精密製造能力。

豐達科係國際航太 OEM、NADCAP、AS9100 航太品質系統暨 IATF16949 汽車管理系統認證廠商，是亞太地區少數被認證合格的國際航太發動機扣件製造公司截至目前，已累計逾 8000 項航太產品通過客戶認證，並成為全球四大航太發動機製造商的合格供應商。