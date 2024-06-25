三陽70周年 董座喊進軍國際 三年內銷量衝上百萬台

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-06-25 10:24

機車大廠三陽 (2206-TW) 今 (25) 日舉行股東常會，董事長吳清源於會議中表示，去年營運成果超乎預期，今年適逢 70 周年，三陽將開始下一階段三年計畫「開創、啟動」，以自有品牌 SYM 進軍國際市場，力爭三年內達到國內外總銷量達到 100 萬台。

三陽董事長吳清源於會議中表示，去年三陽創下三個新記錄，首先是台灣機車市佔率從 34.8% 提升到 38.4%，連二年蟬聯市場冠軍，其次，代理 Hyundai 現代汽車全年銷售成長達 43.8%，第三，三陽經營績效創高，每股純益達 7.95 元，這些成就證明三陽的 333 計畫 (三年穩定、三年發展，三年重返榮耀)，成果超乎預期。

展望今年，三陽將開始下一階段三年計畫「開創、啟動」，吳清源解釋，開創是在本業基礎上「開創新局」，推動多角化經營，積極布局電動車能源市場、綠電碳權業務，啟動則是指「啟動百萬台銷售計畫」透過強化外銷，以自有品牌 SYM 進軍國際市場，力爭 3 年內達到全球機車銷量達到 100 萬台。

三陽今年預期台灣機車市占達 40% 以上，而在全球，則持續深耕歐美、非洲、中東、中國和東南亞市場，預估外銷每年約可成長 10% 以上，而未來三年達內外銷合計 100 萬台的銷售量。

此外，在四輪事業部份，南陽實業代理的 HYUNDAI 汽車今年導入高性能子品牌 Nbrand 產品，前 5 月成長率 13.7%，月均領牌數突破 2000 台，持續刷新紀錄，預期下半年 IONIQ5N 以及多款新車上市，將進一步推升市場聲量，確保連 5 年成長。