盤中速報 - 國碩(2406)急拉3.15%報27.9元，成交44,205張
鉅亨網新聞中心 2024-07-02 11:37
國碩(2406-TW)近5分K漲速3.15%，02日11:37報27.9元，成交44,205張，今日漲幅為6.49％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
國碩(2406-TW)近5日股價上漲13.42%，所屬產業為光電業，相關光 電 業上漲0.28%。集中市場加權指數上漲1.07%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-18,199 張
- 外資買賣超：-18,144 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-55 張
- 融資增減：+4,931 張
- 融券增減：+431 張
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