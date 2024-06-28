search icon
menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon
鉅亨速報

盤中速報 - 國碩(2406)急拉3.15%報27.9元，成交44,205張

鉅亨網新聞中心 2024-07-02 11:37

國碩(2406-TW)近5分K漲速3.15%，02日11:37報27.9元，成交44,205張，今日漲幅為6.49％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

國碩(2406-TW)近5日股價上漲13.42%，所屬產業為光電業，相關光 電 業上漲0.28%。集中市場加權指數上漲1.07%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-18,199 張
  • 外資買賣超：-18,144 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-55 張
  • 融資增減：+4,931 張
  • 融券增減：+431 張

最新相關新聞

文章標籤

台股台股盤中盤中速報盤中漲跌速

相關行情

台股首頁我要存股
集中市場加權指數22895.33-0.71%
國碩27.454.77%

延伸閱讀

鉅亨號貼文

看更多

Empty